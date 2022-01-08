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Pandemi doktoru da pozitif

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Pandemi doktoru da pozitif
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 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vudalı, şunları kaydetti:
"Bugün başlayan kas ağrısı ve boğazda kuruluk hissi üzerine bugün Covid-19 PCR testimi yaptım, sonucum Pozitif olması üzerine bugün izolasyon sürem başladı... Sağlığım iyi, herkes kendine ve sevdiklerine dikkat etsin.
Maske, mesafe ve hijyen"
 
 
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