Pandemi doktoru da pozitif

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vudalı, şunları kaydetti:
"Bugün başlayan kas ağrısı ve boğazda kuruluk hissi üzerine bugün Covid-19 PCR testimi yaptım, sonucum Pozitif olması üzerine bugün izolasyon sürem başladı... Sağlığım iyi, herkes kendine ve sevdiklerine dikkat etsin.
Maske, mesafe ve hijyen"
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