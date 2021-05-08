banner583
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
13 0
20 yıl sonunda Girne’nin hali
20 yıl sonunda Girne’nin hali
62 0
 
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
25 0
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
31 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
52 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
282 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
117 0
banner661
banner570

Öztürkler korona virüse yakalandı

banner476

Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Öztürkler korona virüse yakalandı
 
Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, 9 gündür tedavisinin sürdüğünü söyledi, hiçbir temaslısının da bulunmadığını aktardı.
Öztürkler’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Henüz negatife dönemedim... Bu konuda hiç şey yazmadım ama gelen telefon ve mesajlardan dolayı yazıyorum. İki hafta önce oğlum pozitif olduktan sonra ben de kendimi izoleye almıştım. Bir hafta sonraki testim pozitif çıktı. Kendimi izoleye aldığım için hiçbir temaslım yoktur. Şu an pozitif olalı 9. gündeyim. Son yapılan testim yine pozitif çıktı. Sürecim devam ediyor. Bana niye burs eyleminde çıkıp öğrencilere seslenmedin diye sorular sorulmaya başlandı. Birçok eyleme şahit oldum, her defasında da öğrencilerin karşısına çıkıp konuşmaktan çekinmedim. Emin olun sağlığım yerinde olup mesai de olsam yine onlarla konuşur, sıkıntımızın ne olduğunu anlatırdım. Şu da iyi bilinsin Bakanlığımızın öğrenci burslarıyla ilgili hiçbir ihmal ve gecikmesi yoktur. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle...
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.