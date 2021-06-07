banner583
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
31 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
20 0
 
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
929 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
61 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
20 0
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.3B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
50 0
banner661
banner570

Özel laboratuvarlar da ücretsiz antijen testi yapabilecek

banner476

banner666
Özel laboratuvarlar da ücretsiz antijen testi yapabilecek

Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz olarak yapılmaya başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanabileceği belirtildi.

Sistem tarafından yapılacak yönlendirmeler takip edilerek gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesinin mevcut sistem tarafından yapılacağı kaydedildi.

Açıkamada, hızlı antijen test sonuçlarının belgelerinin ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebileceği ve raporun dokümanın pdf olarak alınabileceği belirtildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.