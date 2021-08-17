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Oroklini'nin tanınmış dondurmacısı koronaya yenildi

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Oroklini'nin tanınmış dondurmacısı koronaya yenildi
Güey Kıbrıs'ın Larnaka bölgesi yerleşim yerlerinden Oroklini sakini 50 yaşındaki “Makis” olarak bilinen, 6 çocuk babası Prodromos Prodromu’nun koronavirüsten öldüğü bildirildi.
Prodromu’nun bölgede tanınmış dondurma salonuna sahip olduğunu yazan gazete, Prodromu’nun ölümünün Oroklini bölgesinde büyük üzüntüye neden olduğunu da belirtti. 
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