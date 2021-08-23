Orhon’un hem annesi hem anneannesi pozitif çıktı

Şehit Ecvet Yusuf’un kızı, eğitimci Nilgün Ecvet Orhon, annesinin koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.



Anneannesinin kaldığı klinikte koronavirüse yakalandığını annesinin de ziyaretleri esnasında virüsü kaptığını sosyal medya hesabından duyuran Orhon, anneanne ve annesinin Pandemi Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu bildirdi.

Yaşadıkları sürecü özetleyen Orhon şöyle dedi:

“Ben annemle ayrı arabalarda gittik yazlığa ve annem gider gitmez grip oldu. Ben artık olayı paranoyaya bağladığım için hemen izolasyon uyguladım. Detol şişeleriyle yaşamaya başladık. Test sonucu negatifti ama tedbirleri devam ettirdik. Sonra grip ağırlaştı ve Eco ilgilendi onunla. Zorla tekrar teste götürdü ve bu defa pozitif çıktı. Hemen hastaneye aldılar çünkü nefes zorluğu yaşıyor. Eco temaslı olduğu için bileklikle evde izoledir. Ben Lefkoşa’da annemin evde kendimi izole ettim her ihtimale karşı. Herkes ayrı bir yerde izoleyiz. Testlerimiz negatif dokuzuncu gün. Annem ve anneannemden sadece annemin telefonuyla haber alabiliyorum. Annem nefes alırken ve konuşurken zorlanıyor. İkisi de oksijene bağlandı. Dilerim yoğun bakıma girmeden atlatırlar bu hastalığı.

Ben pazartesi tekrar test yaptıracağım, şimdilik durum bu.

İyi dileklerinizi yönlendirin hastaneye, oradaki bütün hastaların ihtiyacı var”

