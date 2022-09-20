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Omicron’un gece çıkan belirtisine dikkat

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Dünya çapında 2 yılı aşkın bir süredir 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınında Omicron varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar kış aylarıyla birlikte vaka sayılarının artmasından endişe ederken Omicron BA.5'in kritik bir belirtisine dikkat çekildi

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Omicron’un gece çıkan belirtisine dikkat

Uluslararası kamuoyunda ve tıp dünyasında “Covid-19 bitti mi, bitmedi mi” tartışması devam ederken endişe yaratan bir uyarı Birleşik Krallık’tan geldi… Bilim insanları bu güne kadar en çok mutasyona uğramış Covid-19 türü olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili önceki varyantlardan farklı bir belirti  oluştuğunu duyurdu.

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan haberde İngiliz yetkililer, son dönemde dünyada baskın varyant halini alan Omicron BA.5’in gece oluşan bir belirtisi olduğunu duyurdu. Omicron varyantının, Covid-19 geçiren kişilere tekrar bulaşabildiğini belirten Trinity College Dublin’den Luke O’Neill, “Omicron BA.5’in bir diğer fazladan belirtisi var o da sabahları fark ediliyor. Bu varyantı geçirenler geceleri aşırı terliyor. Omicron varyantı artık daha farklı çünkü virüs değişti” dedi.

İlk olarak Şubat ayında Güney Afrika’da tespit edilen Omicron BA.5 varyantı kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayılmıştı. Covid-19 aşısının oluşturduğu bağışıklığı yenmeyi başaran Omicron BA.5, Covid-19’un dünya genelindeki yayılmasında da pay sahibi olarak gösterilmişti.

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