Dünya haftalardır Omicron’u ve aşıların geleceğini konuşuyor… Konu ile ilgili beklenen açıklama İngiltere’den geldi. Yapılan araştırma sonrası Omicron’a karşı en etkili aşı belli oldu.

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken konu ile ilgili İngiltere’den flaş açıklamalar geldi.

İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan araştırma 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.

UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron’dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer’dan sonra 75’e kadar çıkıyor.

UKHSA’ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.

Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca’ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

OMICRON’DA BU SEMPTOMA DİKKAT

Öte yandan ABD’li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89’unda saptandığı bilgisini paylaştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.

Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.

‘Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti’ diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.

EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Omicron’a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı CDC raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi. Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.

Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı’nın Danışma Komitesi’nde de yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron’da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron’dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.