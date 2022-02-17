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Omicron aşısı ertelendi

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Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olarak bilinen Omicron varyantına karşı bu yılın başında özel bir Covid-19 aşısı geliştirme kararı alan BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den yeni bir açıklama geldi

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Omicron aşısı ertelendi

Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech’in kurucu ortaklarından 56 yaşındaki Uğur Şahin Alman Bild gazetesine konuştu…

Bu yılın başında Omicron varyantına özel bir corona virüsü aşısı geliştirme kararı aldıklarını ve Mart ayının sonunda Omicron varyantına özel olan corona virüsü aşısının piyasaya çıkacağını duyuran Şahin bu projenin ertelendiğini duyurdu.

Şahin, Omicron varyantına özel corona virüsü aşısının Nisan ya da Mayıs ayına kadar çıkmayacağını ve üretim tarihlerinin ertelendiğini açıkladı.

Şahin, Avrupa İlaç Ajansı sebebiyle bu gecikmenin yaşandığını söylerken, verilerin onaylanması gerektiğini dile getirdi. Şahin, “Şu an bir Omicron aşısına ihtiyaç olup olmadığı halen inceleniyor. Aşının epidemiyolojisine bakılması gerekiyor” dedi.

Corona virüsünün gelecek 5 ile 10 yıl boyunca insanlığın arasında olacağını dile getirirken, “Corona virüsünün biteceğini tahmin etmiyoruz. Bizce bu kadar büyük bir drama yaşanmayacak. Eğer ihtiyaç olursa BioNTech yeni varyantlara karşı aşı geliştirebilir. Fakat ben durumun bu kadar dramatik olacağını sanmıyorum” ifadesini kullandı.

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