Koronavirüsün Kıbrıs’a ulaşmasının üzerinden iki yıl geçti. Ülkede virüsün bulaştığı 201 kişi hayatını kaybetti. En genç kayıplar 8 ile 15 yaşındaki iki çocuk oldu. Yaşları 8 ile 101 arasında değişen 435 kişi yoğun bakıma yatırıldı





67’si kadın, 92’si erkek 159 hasta yoğun bakımda kaybedildi. En fazla kayıp geçen Aralık’ta yaşandı. Ölenlerin yüzde 73’ü aşısızdı





Çinli bilim insanlarının solunum yolunu etkileyen yeni bir koronavirüs keşfettiğini dünyaya duyurmasının, virüsün pandemiye dönüşerek Kıbrıs’a ulaşmasının üzerinden iki yıl geçti.

Ülkede ilk vaka, iki yıl önce dün Alman turist kafilesinde görülmüştü. 10 Mart 2020’den 9 Mart 2022’ye kadar geçen sürede 201 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, dün itibarıyla yapılan test sayısı 6 milyonu, saptanan vaka sayısı 71 bini, takibi sonlandırılan bileklik sayısı 134 bini aştı. Son birkaç ayda 70’lere kadar yükselen yoğun bakımdaki hasta sayısı 4’e düştü.

Omicron’un hafif semptomlarla seyretmesi, aşılanma oranlarının artması zamanla hastalığın gücünü kırdı ve kısıtlamalar dünyada olduğu gibi ülkede de kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

İstatistiklerine göre, Mart 2020’den Şubat 2022’ye kadar geçen sürede Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma 435 hasta yatırılırdı. 159 hasta yoğun bakımda kaybedildi. Şubat sonu itibarıyla açıklanan ölü sayısı 195’ti ancak 36 kişi yoğun bakım dışında, servislerde ya da evinde kaybedildi.

Yoğun bakıma ilk yatırılanlar virüsün tespit edildiği Alman turistlerdi. Mart 2020 hastaneye yatırılan iki hasta hayatını kaybetmiş, yerel vakalar Nisan 2020’den itibaren yoğun bakıma alınmıştı.

YOĞUN BAKIMA YATIRILANLARIN YAŞ ARALIĞI 8 İLE 101 ARASINDA

Yoğun bakıma yatırılan hastaların yaş aralığı 8 ile 101 arasında değişti. Hastalardan 166’sı kadın, 269’u erkekti. Çocuk yoğun bakımında tedavi gören 10 aylık bir bebek de kısa süreliğine Acil Durum Hastanesi’ndeki yoğun bakımda tedavi gördü.

Yoğun bakımda kaybedilen 159 hastadan 67’si kadın, 92’si erkekti. Kaybedilen aşılı hasta sayısı 30’du.

NAKİLLİ HASTALARI DA KAYBETTİK

İki yılda yoğun bakımda en fazla kayıp 39 kişiyle Aralık ayında verildi. 3’ü böbrek, biri kalp olmak üzere 4 organ nakilli hasta da Covid-19’a yakalanarak yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Yoğun bakımdaki en genç kayıplar 8 ile 15 yaşındaki iki çocuk oldu. 29 yaşında bir hamile de yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Bu yılın ilk iki ayında 102 kişi yoğun bakıma yatırıldı, 45 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 26’sı kadın, 19’u erkekti.

2021 yılında yoğun bakıma 318 hasta yatırıldı. 39’u kadın, 69’u erkek 108 hasta hayatını kaybetti.

2020’de yoğun bakıma yatırılan 15 hastadan 6’sı yaşamını yitirdi. 2020’de Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında yoğun bakıma hiç hasta yatırılmadı .

YAŞAMINI YİTİREN HASTALARIN YÜZDE 73’Ü AŞSIZDI

Yoğun bakıma yatırılan hastalardan yüzde 38’i kadın, yüzde 62’si erkek, hayatını kaybedenlerden yüzde 42’si kadın, yüzde 58’i erkekti. Yaşamını yitiren hastaların yüzde 73’ü aşsızdı.

YOĞUN BAKIMA REKOR YATIŞ ARALIK’TA

Kapanmalarla düşen vaka sayıları yeni varyantlarla bini aştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı Kasım’dan itibaren yükselişe geçti. 2 yılda yoğun bakıma rekor hasta yatışı 72 kişiyle Aralık 2021’de oldu. En az hasta yatış 2 kişiyle Mayıs 2021’de gerçekleşti.

Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısının 5 binin üzerine çıktığı günler oldu. Güney’de ölü sayısı 886’ya yükselirken, Türkiye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 96 bine yaklaştı. Dünyada 450 milyon kişi Covid-19’a yakalanırken, ölü sayısı 6 milyonu geçti.



