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"Okullardaki testlerin sınırlı sayıda yapılması için baskı yapılıyor"

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"Okullardaki testlerin sınırlı sayıda yapılması için baskı yapılıyor"
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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Covid-19 test kitlerindeki fiyat artışından dolayı Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının temas takip ekiplerine okullardaki testleri sınırlı sayıda yapmaları için baskı yaptığını öne sürdü. 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında, Covid-19 ile mücadelede teste parasız ulaşma imkanı yaratmanın hastalığın yayılmasının önlenmesinin en önemli adımı olduğunu belirtti. Elcil, çocukların kendi uyguladığı testlerle başarı elde eden ülke örnekleri varken, mali kaynak gerekçe gösterilerek okullarda test sayılarını sınırlı tutmanın hastalığa davetiye çıkarmak olduğunu söyledi.

Bu durumun hükümetin seçimden başka derdi olmadığını ve okul, öğretmen ve çocukları düşünmediğinin göstergesi olduğunu ileri süren Elcil, “Bilinmelidir ki, okullarda yaşanan her vaka sizin ihmalinizin ve düşüncesizliğinizin eseridir. Bu halk sizi saltanat süresiniz, yandaşlarınıza kaynakları aktarasınız diye oraya oturtmadı. Sizin sorumsuzluğunuzun cezasını çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin çekmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

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