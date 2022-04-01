banner762
banner815
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
1.7B 0
“Bu isyan daha da büyüyecek”
“Bu isyan daha da büyüyecek”
13 0
 
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
18 0
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
11 0
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
116 0
23 0
Maliye’ye borç veren yok
Maliye’ye borç veren yok
21 0
banner797
banner794

Okullarda pozitifleşme oranı % 2,53

banner476

Okullarda pozitifleşme oranı % 2,53

  Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 26 Mart-1 Nisan arasında 1223 öğrenci, 235 öğretmen ve 40 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 2,53 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin 447’sinin 96’sınnın ilköğretim, 675’inin Ortaöğretim, 101’inin ise Mesleki eğitim okullarından olduğu belirtildi.  Bu sürede sadece ilKöğretimde 10 sınıfın kapandığı kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.