Okullarda pozitifleşme oranı % 0,78

MEB GÜNCEL VAKA SAYILARINI AÇIKLADI…
390 ÖĞRENCİ, 65 ÖĞRETMEN VE 7 PERSONEL COVİD-19 POZİTİF
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca okullarda 390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.
Bakanlığın, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda açıkladığı okullardaki güncel vaka sayılarına göre, 97 öğrenci, 11 öğretmen, ve 1 personel ise temaslı.
Kapanan sınıf sayısı ise 1.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı da yüzde 0.78 olarak duyuruldu.
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