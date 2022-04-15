Okullarda pozitifleşme oranı % 0,78

MEB GÜNCEL VAKA SAYILARINI AÇIKLADI…

390 ÖĞRENCİ, 65 ÖĞRETMEN VE 7 PERSONEL COVİD-19 POZİTİF

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca okullarda 390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

Bakanlığın, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda açıkladığı okullardaki güncel vaka sayılarına göre, 97 öğrenci, 11 öğretmen, ve 1 personel ise temaslı.

Kapanan sınıf sayısı ise 1.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı da yüzde 0.78 olarak duyuruldu.