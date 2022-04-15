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Okullarda pozitifleşme oranı % 0,78

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Okullarda pozitifleşme oranı % 0,78
MEB GÜNCEL VAKA SAYILARINI AÇIKLADI…
390  ÖĞRENCİ,  65 ÖĞRETMEN VE 7 PERSONEL COVİD-19 POZİTİF
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca okullarda 390  öğrenci,  65 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.
Bakanlığın, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda açıkladığı okullardaki güncel vaka sayılarına göre, 97 öğrenci, 11 öğretmen, ve 1 personel ise temaslı. 
Kapanan sınıf sayısı ise 1.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı da yüzde 0.78 olarak duyuruldu.
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