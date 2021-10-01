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Okullarda pozitif vaka sayısı artıyor

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Okullarda ilk 2 haftada toplam 114 pozitif vaka çıkarken 25 Eylül - 1 Ekim haftasında bu sayı 147'ye yükseldi

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Okullarda pozitif vaka sayısı artıyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda  25 Eylül-1 Ekim tarihlerini içeren okullardaki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Açıklamaya göre  belirtilen  tarihlerde  toplamda 147 öğrenci, 9 öğretmen, 3 personelin Covid-19 testi  pozitif çıkarken,  456 öğrenci 19 öğretmen ve 7 personel ise temaslı kaydedildi.
İlköğretim Dairesi’nin verilerine göre, 56 öğrenci, 6 öğretmen, 2 personel,  Genel Orta Öğretim Dairesi’nin verilerine göre, 70 öğrenci, 2 öğretmen, 1 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin verilerine göre, 21 öğrenci, 1 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı.      
Covid-19 temaslılarının dağılımı ise şöyle:
“İlköğretim Dairesi’nden 117 öğrenci, 9 öğretmen, 7 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi’nden 264 öğrenci, 4 öğretmen,  Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden 75 öğrenci, 6 öğretmen .
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