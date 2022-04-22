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Okullarda poizitifleşme oranı yüzde 0,46

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Okullarda poizitifleşme oranı yüzde 0,46

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, bir haftada 223 öğrenci, 47 öğretmen ve 3 personel koronavirüse yakalandı, 2 sınıf ise kapandı. Test pozitifleşme oranı yüzde 0,46 olarak kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 16 – 22 Nisan tarihleri arasında toplam 223 öğrenci, 47 öğretmen ve 3 personelin Kovid-19 pozitif olduğu; 80 öğrenci ve 4 öğretmenin ise temaslı olduğu belirtildi. 

Açıklamada, İlköretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2 sınıfın kapandığı, 61 öğrenci, 9 öğretmen ile 2 personelin pozitif ve 56 öğrenci ile 1 öğretmenin temaslı olduğu kaydedildi.

Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda 151 öğretmen ile 25 personelin pozitif,  21 öğrenci ile 2 öğretmenin temaslı olduğunun aktarıldığı açıklamada, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 11 öğrenci, 13 öğretmen ile 1 personelin pozitif, 3 öğrenci ile 1 öğretmenin ise temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda test pozitifleşme oranının yüzde 0,46 olduğu da açıklandı.

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