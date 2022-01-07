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Okullarda güncel koronavirüs verileri

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Okullarda güncel koronavirüs verileri
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 KKTC’deki ilk ve orta dereceli okullarda bugün itibarıyla 817 öğrencinin, 72 öğretmenin ve 8 okul personelinin Covid-19 pozitif; 2 bin 729 öğrenci, 219 öğretmen ve 40 personelin de temaslı olduğu; salgın nedeniyle 85 sınfın ve 1 okulun kapatıldığı açıklandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda bugün itibarıyla okullardaki koronavirüs tablosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 152 öğrenci, 30 öğretmen ve 3 personel Covid-19 pozitif; 772 öğrenci, 73öğrenci ve 26 personel ise temaslı durumunda. İlköğretimde kapanan sınıf sayısı 41.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 554 öğrenci, 32 öğretmen ve 4 personel pozitifken; 1384 öğrenci, 109 öğretmen ve 14 personel temaslı. Bu okullarda 26 sınıf kapatıldı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi verilerine göre ise 111 öğrenci, 10 öğretmen ve 1 personel Covid-19 pozitif. 573 öğrencinin ve 219 öğretmenin temaslı olduğu mesleki teknik okullarda 18 sınıf kapalı.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 1,52 olarak hesaplandı.

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