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Okullarda 274 öğrenci, 16 öğretmen pozitif

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Okullarda 274 öğrenci, 16 öğretmen ve 5 personel pozitif. 788 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 personel de temaslı olarak saptandı

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Okullarda 274 öğrenci, 16 öğretmen pozitif
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki haftalık Kovid-19 pozitif vaka tablosunu açıkladı.
Buna göre dün itibarıyla  274 öğrenci, 16 öğretmen ve 5 personel pozitif. Pozitif öğrencilerden 128’i İlköğretim Dairesi, 136’sı Genel Ortaöğretim Dairesi  ve 16’sı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden.
Pozitif öğretmenlerin ise 9’u İlköğretim Dairesi, 6’sı Genel Ortaöğretim Dairesi ve  ’i Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden.
İlköğretim Dairesi’nde 3, Genel Ortaöğretim Dairesi’nde de 2 personelin testi pozitif çıktı.
Öte yandan, aynı dönem içerisinde 788 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 personel de temaslı olarak saptandı.
Temaslı öğrencilerden 110’u İlköğretim Dairesi, 654’ü Genel Ortaöğretim Dairesi ve 24’ü Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden.
İlköğretim Dairesi’nde 4, Genel Ortaöğretim Dairesi’nde 24 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde ise 3 öğretmen temaslı.
 İlköğretim Dairesi’nden de 7 personel temaslı olarak kaydedildi.


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