“Öksürmekten artık konuşamıyordum”

Covid 19'a yakalanan Zehra Ballı, geçirdiği 15 günlük süreci anlattı: “8 gün boyunca hiç bir şekilde midem yemek kabul etmedi, nefes almakta inanılmaz zorlandım, öksürmekten artık sevdiklerimle bile konuşamıyordum”



Covid 19'a yakalanan Zehra Ballı isimli genç kız geçirdiği 15 günlük süreci sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

Tedavi sürecini çok ağır geçirdiğini, bu süreçte nefes almakta oldukça güçlük çektiğini ve sevdikleri ile konuşamadığını dile getiren Ballı, paylaşımında “İşine âşık yerinde duramayan biri olarak dört duvar arasında kapalı kalmak inanılmaz zordu” ifadelerine yer verdi.

Zehra Ballı’nın paylaşımı şöyle:

“Herkese merhaba! COVID-19 sürecini çok ağır bir şekilde atlatmış biri olarak içimden geçenleri sizinle paylaşmak istedim

29 Haziran günü temaslı olduğum otelde gece telefonumun çalmasıyla covid testimin pozitif olduğunu öğrendim. Zaten belirtilerini bende çoktan göstermeye başlamıştı. (Öksürük , baş ağrısı , iştahın kapanması.)

Ertesi gün Acil Durum Hastanesine götürüldüm. Büyük bir titizlikle kontrollerim yapıldı ve durumumun ağır olduğu ciğerlerimin tıkalı olduğu zature olduğum, astımımın olduğu ve ayrıca FMF hastası olduğum için atak geçirebileceğimi hastanede kontrol altına alınmam gerektiği söylendi ve yatışım gerçekleşti.

Hastanede ruhen ve fiziken çok fazla zorlandığım sürekli serumlar, ilaçlar, iğneler, oksijen olan 9 gün geçirdim. 8 gün boyunca hiç bir şekilde midem yemek kabul etmedi, nefes almakta inanılmaz zorlandım öksürmekten artık sevdiklerimle bile konuşamıyordum. Ayrıca işine aşık yerinde duramayan biri olarak dört duvar arasında kapalı kalmak inanılmaz zordu.. Bunlarla boğuşurken sevdiğim, temas ettiğim insanların ailemin iyi olup olmadığını test sonuçlarının ne olacağını düşünmek çok zordu..

Bu süreçte canla başla görevini yapan Pandemi hastanesi hemşireleri, doktorları, temizlik görevlileri aklınıza gelebilecek herkes sabah akşam saat fark etmeksizin hiç durmadan benimle çok güzel ilgilendiler. Yüzlerindeki yorgun gülümsemeyi kendilerini korumak amaçlı giydikleri kıyafetlerden göremesem de kalpten hissettim. İnanın yaptıkları iş hiç ama hiç kolay değil...

Ve buna rağmen hastaları psikolojik olarak rahatlatmak için her şekilde sabır gösterip inanılmaz bir titizlikle çalışıyorlar... (Umarım emeklerinin karşılığını fazlasıyla alıyorlardır”

