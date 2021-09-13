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Öğrenciler haftanın her günü ücretsiz antijen test yapabilecek

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Öğrenciler haftanın her günü ücretsiz antijen test yapabilecek
Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmanın önlenmesi amacıyla, öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerden haftalık antijen testi istendiği hatırlatılarak, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmayı önlemek amacıyla öğrencilerin haftanın  herhangi bir günü test yaptırabiliceğini bildirdi.
“Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 15’inde yapılan test sonucu ayın 22’sine kadar geçerli olacaktır” denilen açıklamada, ücretsiz antijen yapabilme kriterleri de paylaşıldı.
Buna göre, çift doz aşılı kişiler, son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ise ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar ücretsiz antijen testi yaptırabilecek. 
Bu kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, kayıt yaptırmayan kişilerin kayıtlarının test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacağı da belirtildi. Açıklamada, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezleri de paylaşıldı.
                                SAĞLIK BAKANLIĞI                           ÜCRETSİZ ANTİJEN LABORATUVAR ve MERKEZLERİ
# Laboratuvar İsmi BÖLGE ANTİJEN / PCR 
LEFKOŞA
1 Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
2 Biogram Lab. LEFKOŞA ANTİJEN
3 Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
4 Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd. LEFKOŞA ANTİJEN
5 Etik Tıbbi  Tahlil Lab. LEFKOŞA ANTİJEN
6 Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
7 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
8 Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
9 Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı) LEFKOŞA ANTİJEN
10 Nis Tıp Merkezi LEFKOŞA ANTİJEN
11 Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
12 Simya Lab LEFKOŞA ANTİJEN
13 Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi ) LEFKOŞA ANTİJEN
14 Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
15 Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
16 Vedat Özünlü Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
17 Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
18 Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
19 Elite hospital tıbbi tahlil lab. LEFKOŞA ANTİJEN
20 M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN
21 Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi LEFKOŞA ANTİJEN
22 DEGIRMENLIK BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN
23 GONYELI BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN
24 LEFKOŞA FUAR ALANI LEFKOŞA ANTİJEN
GAZİMAĞUSA
25 Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak) GAZİMAĞUSA ANTİJEN
26 Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN
27 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa) GAZİMAĞUSA ANTİJEN
28 Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN
29 Mağusa Yaşam hastanesi GAZİMAĞUSA ANTİJEN
30 Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)  GAZİMAĞUSA ANTİJEN
31 Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN
32 Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN
33 YDÜ - Gazimagusa Dispanseri GAZİMAĞUSA ANTİJEN
34 GAZIMAGOSA BELEDİYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN
35 YENIBOGAZICI BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN
36 TATLISU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN
37 GECITKALEBELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN
38 MARAS SAGLIK MERKEZI GAZİMAĞUSA ANTİJEN
39 BEYARMUDU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN
40 DOGUAKDENIZUNIVERSITESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN
41 Serdarlı Sağlık Merkezi GAZİMAĞUSA ANTİJEN
GİRNE
42 British Medical Lab GİRNE ANTİJEN
43 Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı  GİRNE ANTİJEN
44 Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD. GİRNE ANTİJEN
45 Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN
46 Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN
47 Vita Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN
48 Kyrenia Med. Lab. GİRNE ANTİJEN
49 Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı GİRNE ANTİJEN
50 Duo Lab GİRNE ANTİJEN
51 Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi GİRNE ANTİJEN
52 GIRNE BELEDIYESI GİRNE ANTİJEN
53 ALSANCAK BELEDIYESI GİRNE ANTİJEN
54 OĞU ÖZYALÇIN TEST MERKEZİ GİRNE ANTİJEN
GÜZELYURT
55 İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN
56 Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN
57 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt) GÜZELYURT ANTİJEN
58 YDÜ - Güzelyurt Dispanseri GÜZELYURT ANTİJEN
59 GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ GÜZELYURT ANTİJEN
60 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi GÜZELYURT ANTİJEN
LEFKE
61 LEFKEAVRUPAUNIVERSITESI LEFKE ANTİJEN
62 Cengiz Topel Hastahanesi LEFKE ANTİJEN
İSKELE
63 İskele Tıp Merkezi İSKELE ANTİJEN
64 YDÜ - Bafra Dispanseri İSKELE ANTİJEN
65 ISKELE BELEDIYESI İSKELE ANTİJEN
66 ISKELE SAGLIK MERKEZI İSKELE ANTİJEN
67 ERENKOY SAGLIK MERKEZI İSKELE ANTİJEN
68 DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİ İSKELE ANTİJEN
69 BUYUKKONUK BELEDIYESI İSKELE ANTİJEN
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