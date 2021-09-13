Öğrenciler haftanın her günü ücretsiz antijen test yapabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerden haftalık antijen testi istendiği hatırlatılarak, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmayı önlemek amacıyla öğrencilerin haftanın herhangi bir günü test yaptırabiliceğini bildirdi.
“Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 15’inde yapılan test sonucu ayın 22’sine kadar geçerli olacaktır” denilen açıklamada, ücretsiz antijen yapabilme kriterleri de paylaşıldı.
Buna göre, çift doz aşılı kişiler, son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ise ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar ücretsiz antijen testi yaptırabilecek.
Bu kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, kayıt yaptırmayan kişilerin kayıtlarının test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacağı da belirtildi. Açıklamada, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezleri de paylaşıldı.
|SAĞLIK BAKANLIĞI ÜCRETSİZ ANTİJEN LABORATUVAR ve MERKEZLERİ
|#
|Laboratuvar İsmi
|BÖLGE
|ANTİJEN / PCR
|LEFKOŞA
|1
|Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|2
|Biogram Lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|3
|Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|4
|Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|5
|Etik Tıbbi Tahlil Lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|6
|Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|7
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|8
|Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|9
|Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|10
|Nis Tıp Merkezi
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|11
|Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|12
|Simya Lab
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|13
|Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|14
|Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|15
|Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|16
|Vedat Özünlü Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|17
|Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|18
|Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|19
|Elite hospital tıbbi tahlil lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|20
|M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|21
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|22
|DEGIRMENLIK BELEDIYESI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|23
|GONYELI BELEDIYESI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|24
|LEFKOŞA FUAR ALANI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|GAZİMAĞUSA
|25
|Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|26
|Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|27
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|28
|Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|29
|Mağusa Yaşam hastanesi
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|30
|Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|31
|Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|32
|Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|33
|YDÜ - Gazimagusa Dispanseri
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|34
|GAZIMAGOSA BELEDİYESİ
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|35
|YENIBOGAZICI BELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|36
|TATLISU BELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|37
|GECITKALEBELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|38
|MARAS SAGLIK MERKEZI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|39
|BEYARMUDU BELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|40
|DOGUAKDENIZUNIVERSITESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|41
|Serdarlı Sağlık Merkezi
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|GİRNE
|42
|British Medical Lab
|GİRNE
|ANTİJEN
|43
|Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|44
|Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD.
|GİRNE
|ANTİJEN
|45
|Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|46
|Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|47
|Vita Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|48
|Kyrenia Med. Lab.
|GİRNE
|ANTİJEN
|49
|Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|50
|Duo Lab
|GİRNE
|ANTİJEN
|51
|Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi
|GİRNE
|ANTİJEN
|52
|GIRNE BELEDIYESI
|GİRNE
|ANTİJEN
|53
|ALSANCAK BELEDIYESI
|GİRNE
|ANTİJEN
|54
|OĞU ÖZYALÇIN TEST MERKEZİ
|GİRNE
|ANTİJEN
|GÜZELYURT
|55
|İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|56
|Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|57
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt)
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|58
|YDÜ - Güzelyurt Dispanseri
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|59
|GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|60
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|LEFKE
|61
|LEFKEAVRUPAUNIVERSITESI
|LEFKE
|ANTİJEN
|62
|Cengiz Topel Hastahanesi
|LEFKE
|ANTİJEN
|İSKELE
|63
|İskele Tıp Merkezi
|İSKELE
|ANTİJEN
|64
|YDÜ - Bafra Dispanseri
|İSKELE
|ANTİJEN
|65
|ISKELE BELEDIYESI
|İSKELE
|ANTİJEN
|66
|ISKELE SAGLIK MERKEZI
|İSKELE
|ANTİJEN
|67
|ERENKOY SAGLIK MERKEZI
|İSKELE
|ANTİJEN
|68
|DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİ
|İSKELE
|ANTİJEN
|69
|BUYUKKONUK BELEDIYESI
|İSKELE
|ANTİJEN