Öğrenciler haftanın her günü ücretsiz antijen test yapabilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜCRETSİZ ANTİJEN LABORATUVAR ve MERKEZLERİ # Laboratuvar İsmi BÖLGE ANTİJEN / PCR LEFKOŞA 1 Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 2 Biogram Lab. LEFKOŞA ANTİJEN 3 Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 4 Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd. LEFKOŞA ANTİJEN 5 Etik Tıbbi Tahlil Lab. LEFKOŞA ANTİJEN 6 Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 7 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 8 Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 9 Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı) LEFKOŞA ANTİJEN 10 Nis Tıp Merkezi LEFKOŞA ANTİJEN 11 Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 12 Simya Lab LEFKOŞA ANTİJEN 13 Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi ) LEFKOŞA ANTİJEN 14 Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 15 Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 16 Vedat Özünlü Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 17 Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 18 Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 19 Elite hospital tıbbi tahlil lab. LEFKOŞA ANTİJEN 20 M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 21 Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi LEFKOŞA ANTİJEN 22 DEGIRMENLIK BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN 23 GONYELI BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN 24 LEFKOŞA FUAR ALANI LEFKOŞA ANTİJEN GAZİMAĞUSA 25 Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak) GAZİMAĞUSA ANTİJEN 26 Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 27 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa) GAZİMAĞUSA ANTİJEN 28 Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 29 Mağusa Yaşam hastanesi GAZİMAĞUSA ANTİJEN 30 Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.) GAZİMAĞUSA ANTİJEN 31 Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 32 Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 33 YDÜ - Gazimagusa Dispanseri GAZİMAĞUSA ANTİJEN 34 GAZIMAGOSA BELEDİYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN 35 YENIBOGAZICI BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 36 TATLISU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 37 GECITKALEBELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 38 MARAS SAGLIK MERKEZI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 39 BEYARMUDU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 40 DOGUAKDENIZUNIVERSITESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 41 Serdarlı Sağlık Merkezi GAZİMAĞUSA ANTİJEN GİRNE 42 British Medical Lab GİRNE ANTİJEN 43 Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 44 Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD. GİRNE ANTİJEN 45 Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 46 Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 47 Vita Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 48 Kyrenia Med. Lab. GİRNE ANTİJEN 49 Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 50 Duo Lab GİRNE ANTİJEN 51 Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi GİRNE ANTİJEN 52 GIRNE BELEDIYESI GİRNE ANTİJEN 53 ALSANCAK BELEDIYESI GİRNE ANTİJEN 54 OĞU ÖZYALÇIN TEST MERKEZİ GİRNE ANTİJEN GÜZELYURT 55 İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN 56 Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN 57 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt) GÜZELYURT ANTİJEN 58 YDÜ - Güzelyurt Dispanseri GÜZELYURT ANTİJEN 59 GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ GÜZELYURT ANTİJEN 60 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi GÜZELYURT ANTİJEN LEFKE 61 LEFKEAVRUPAUNIVERSITESI LEFKE ANTİJEN 62 Cengiz Topel Hastahanesi LEFKE ANTİJEN İSKELE 63 İskele Tıp Merkezi İSKELE ANTİJEN 64 YDÜ - Bafra Dispanseri İSKELE ANTİJEN 65 ISKELE BELEDIYESI İSKELE ANTİJEN 66 ISKELE SAGLIK MERKEZI İSKELE ANTİJEN 67 ERENKOY SAGLIK MERKEZI İSKELE ANTİJEN 68 DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİ İSKELE ANTİJEN 69 BUYUKKONUK BELEDIYESI İSKELE ANTİJEN

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmanın önlenmesi amacıyla, öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabileceğini duyurdu.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerden haftalık antijen testi istendiği hatırlatılarak, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmayı önlemek amacıyla öğrencilerin haftanın herhangi bir günü test yaptırabiliceğini bildirdi.“Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 15’inde yapılan test sonucu ayın 22’sine kadar geçerli olacaktır” denilen açıklamada, ücretsiz antijen yapabilme kriterleri de paylaşıldı.Buna göre, çift doz aşılı kişiler, son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ise ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar ücretsiz antijen testi yaptırabilecek.Bu kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, kayıt yaptırmayan kişilerin kayıtlarının test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacağı da belirtildi. Açıklamada, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezleri de paylaşıldı.