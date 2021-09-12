Nüfusun yüzde 53'ü çift doz aşılandı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlar, yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için alınan önlemler, AdaPass uygulaması, PCR ve Antijen test merkezleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre, yarından itibaren aşısız kişilerin casino, bar/club, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları ve stadyumlara giriş yapamayacağını hatırlattı.

“EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ KUŞKUSUZ AŞI OLMAK”

Açıklamasında “Pandemiyle mücadelede kuralların yanı sıra en önemli silahın kuşkusuz aşı olmak” ifadelerini kullanan Üstel, aşılara ilişkin son verileri paylaştı:

“Şu ana kadar toplam yapılan aşı sayısı 414 bin 963 adet.

1. doz uygulanan kişi sayısı 212 bin 117 (yüzde 55.53). 2. doz uygulanan kişi sayısı 202 bin 846 (%53.10).”

MOBİL AŞILAMA BİRİMLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın, halkın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimleri’ni artırdığını da belirterek, mobil aşılama birimlerinin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vereceğini, henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları; 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyenlerin ise aşı kartlarıyla gidebileceğini bildirdi.

Mobil aşılama birimleri şu şekilde:

Lefkoşa: Lefkoşa Pazar Alanı, bugünden itibaren her pazar günü 15.00-19.00 saatleri arası.

Girne: Girne Pazar Alanı, her çarşamba 15.00-19.00 saatleri arası.

Gazimağusa: Gazimağusa Pazar Alanı, her Perşembe 15.00-19.00 saatleri arası.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI PANDEMİ KURULLARI İLE RUTİN TOPLANTILAR YAPACAK”

Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin İlk ve Ortaöğretim Daireleri ile yapmış olduğu toplantılar sonucunda ilk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için karar aldığını da anımsatarak, her okulun pandemi kurulu olacağını, bulaş olması halinde bu kurullar Sağlık Bakanlığı ile istişare edeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın pandemi kurulları ile ilgili rutin toplantılar yapacağını kaydeden Üstel, taşımacılık esnasında alınacak önlemler, okul yerleşkesi içerisinde maske, mesafe, dezenfeksiyon, yemekhane ve kafeteryalar, tüm ortak kullanım alanlarında uyulması gereken kurallar ile öğretim görevlisi ve çalışanlara uygulanacak test stratejisinin de belirlendiğini ifade etti.

“YURTDIŞINDAN GELENLER VE ÜLKE İÇİ GİRİŞLERDE ADAPASS MECBURİYETİ İÇİN SÜRE 27 EYLÜL’E UZATILDI”

Üstel, kişilerin aşı ve test durumlarını elektronik ortamda daha kolay bir şekilde kontrol edilebileceği Adapass uygulamasının da devreye girdiğini, “Adapass.gov.ct.tr” adresinden girerek işlemlerin yapılabileceğini kaydetti.

Yurt dışından gelecek olan yolcuların da Adapass uygulamasıyla tüm bilgilerini göstererek ülkeye giriş yapacaklarını belirten Üstel, uygulamayı yapmakta zorluk çekenler için hem yurt dışından gelenler hem de ülke içi girişlerde şu anda bir mecburiyet olmadığını, sürenin 27 Eylül’e kadar uzatıldığını aktardı.

ÜSTEL, PCR VE ANTİJEN MERKEZLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ HATIRLATTI

Üstel, PCR ve antijen merkezleri ve çalışma saatlerine ilişkin alınan son Bakanlar Kurulu kararlarını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Üstel’in açıklaması şu şekilde:

“PCR

PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Covid-19 vakası ile temaslı kişiler, Covid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanacak.

Semptomlu kişiler tüm devlet hastaneleri ve aşağıda belirtilen sağlık merkezlerinde testlerini yaptırabileceklerdir.

Lefkoşa: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (hafta boyunca 08.00-13.00 ), Lefkoşa Fuar Alanı (hafta boyunca 08.00-14.00)

Gazimağusa: Gazimağusa Devlet Hastanesi (hafta boyunca 08.00-15.30), Mağusa Magem (hafta boyunca Pazar günleri hariç 08.00-14.00)

Girne: Özyalçın PCR merkezi (hafta boyunca 08.00-14.00)

Güzelyurt: Güzelyurt Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.30)

Lefke: Cengiz Topel Hastanesi (hafta içi 09.00- 12.30 )

İskele: Erenköy Sağlık Merkezi (hafta içi 12.00-15.00), Dipkarpaz Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.00)

ANTİJEN

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır:

Çift doz aşılı kişiler, Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar

Antijen test merkezleri:

Lefkoşa: Lefkoşa Fuar Alanı (hafta boyunca 08.00-14.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi (hafta boyunca 24 Saat), Gönyeli Belediyesi (pazartesi-çarşamba-cuma 09.00-12.00), Değirmenlik Belediyesi (pazartesi-çarşamba-cuma– 09.00-13.00)

Gazimağusa: Maraş Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri (hafta boyunca 08.00-20.00), Gazimağusa (Magem) (08.00-14.00 pazar hariç her gün), Geçitkale Belediyesi (hafta içi her gün 08.30-12.00), Tatlısu Belediyesi (pazartesi- salı- çarşamba-cuma 08.00-14.30-perşembe 08.00-17.30), Yeniboğaziçi Belediyesi (pazartesi-çarşamba- cuma 08.30- 12.00)

Girne: Girne Özyalçın Merkezi (hafta boyunca 08.00-14.00), Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi (hafta boyunca 24 saat)

Güzelyurt: Güzelyurt Sağlık Merkezi (hafta arası 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri (hafta boyunca 08.00-20.00)

İskele: Erenköy Sağlık Merkezi (hafta içi 12.00-15.00), Dipkarpaz Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Dispanseri (hafta boyunca 24 saat )

LABORATUVARLAR

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için “basvuru.lab.gov.ct.tr” adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda testlerini yaptırabilecekler. Ayrıca işlem yapamayan kişilere ilgili yerler yardımcı olacak.

Aşısız ve yukarıda yer alan kriterlere uymayan kişiler testlerini yine “basvuru.lab.gov.ct.tr” adresine girerek ilgili laboratuvar ve eczanelerde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği fiyatlar çerçevesinde yaptırabilirler. Sisteme dahil olan tüm laboratuvar ve eczanelerin adres ve çalışma saatleri başvuru yapılan adreste yer almakta.”