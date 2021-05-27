Nüfusun yüzde 22'si aşılandı

KKTC’de bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldı. Bunların 75 bini iki doz, 52 bini ise tek dozdan oluştu. Böylece toplumun yaklaşık yüzde 22’si aşılanmış oldu

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, KKTC’de bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldığını, bunların 75 bininin iki doz, 52 bininin tek doz olduğunu söyleyerek, toplumun yaklaşık yüzde 22’sinin aşılandığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde aşıların daha yoğun gelmesinin beklendiğini dile getiren Oygar, toplumun yüzde 60 oranında aşılanmasının açılımlar noktasında rahatlama sağlayacağını kaydetti.

AstraZeneca aşısında yaş sınırının aşağı çekilmesiyle ilginin arttığını ilk olarak 40 yaşa, ardından 35 yaşa inildiğini belirten Oygar, 30 yaşa kadar inileceğini söyledi.

Oygar, KKTC’de AstraZeneca aşısının yan etkilerine ilişkin bugüne kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının yan etkiler konusunda uyarıldığını ve yan etki bildiriminin zorunlu kılındığını dile getiren Oygar, yan etki yüzdeliğinin az olduğunu, yararları ile risk tartıldığında aşının yararlarının ön plana çıktığını söyledi.

