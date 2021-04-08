Northernland Construction pozitif çalışanları nedeniyle çalışmalarını durdurdu

Ülkemizin inşaat sektöründeki önemli firmalarından olan Northernland Construction Ltd. gerek şantiyelerinde gerekse ofislerinde çalışan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ofis ve şantiyelerindeki çalışmalarını durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Northernland Construction Ltd. Direktörü Koral Bozkurt, kişisel sorumlulukları yanında toplumsal sorumlulukları olduğunu belirterek personellerinin tamamının evlerinde izole olacaklarını belirterek herkesin bu sürede ciddiyetle hassas olması gerektiğine vurgu yaptı:

Bozkurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Hepimizin zor günlerden geçtiği bu dönemde, kişisel sorumluluklarımız yanında toplumsal sorumluluklarımız da var.

Gerekli tedbirlerimizi aldık, ancak daha da büyük bir sorumluluk alarak, mecbur olmamamıza rağmen şirketimizi de bir süreliğine kapattık.

Bu sürede herkesin ciddiyetle hassas olması gerekiyor. Personelimizin tamamı, bu sürede evlerinde ve izole olacaktır. Şimdi kendimizi, ailemizi sevdiklerimizi korumak kadar, İŞİMİZİ ve AŞIMIZI korumak sorumluluğu da hepimize aittir.

Kapalı olduğumuz süre zarfında duyarlı olup, evimizde izole olup, kendimizi de sevdiklerimizi de koruyacağız."