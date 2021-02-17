Nisan’a kadar 300 bin kişiye aşı hedefi

Kuzey Kıbrıs’a şu ana Türkiye'den 80 bin doz Sinovac ve AB üzerinden 4 bin 500 doz Pfizer/BioNTech aşısı ulaştı. Sağlık Bakanı Pilli, aşıya ulaşabildikleri takdirde Nisan’a kadar 300 bin kişiyi aşılamayı hedeflediklerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 15 Ocak 2021'de başlatılan aşılama programı kesintisiz sürüyor.

Sağlık Bakanlığının aşılama programı çerçevesinde ilk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri vatandaşlar, huzurevi sakinleri ve görevlilerinin aşılamaları başlarken, bu kesimin ikinci doz aşılamaları devam ediyor.

Ülkede kısa bir süre sonra Sivil Savunma Teşkilatı çalışanları, polis memurları, itfaiyeciler, cezaevi çalışanları, polisler, kritik görevde çalışanlar, kamu görevlileri, basın mensupları, turizm ve gıda sektörlerinde çalışanların aşılanması planlıyor.

Ada'ya şu ana Türkiye'den 80 bin doz Sinovac ve Avrupa Birliği (AB) üzerinden 4 bin 500 doz Pfizer/BioNTech aşısı ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede devam eden aşılama programı ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ada'daki aşılama programının 3 aşamada ilerlediğini, ilk aşamanın birinci grubunda sağlık çalışanları, yaşlı bakımevi sakinleri, bakım görevlileri ile yatalak hastalar olduğunu, ikinci grupta ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların yer aldığını anlattı.

Sağlık çalışanları, bakımevi sakinleri, görevlileri ve yatalak hastaların ikindi doz aşılarının yapıldığını belirten Pilli, 65 yaş üzeri kişilerin birinci dozlarının bittiğini ve KKTC'de aşı için büyük bir talebin olduğunu kaydetti.

Pilli, "Aşı programımız çok iyi bir şekilde ilerlemektedir. Şu anda aşılamada birinci aşamanın üçüncü grubuna geçtik, bunlar içerisinde, Sivil Savunma Teşkilatı çalışanları, polis memurları, cezaevi çalışanları, aktif olarak çalışan kişiler yer alıyor. Şu ana kadar anavatan Türkiye'den 80 bin aşı KKTC'ye gelmiştir. Bunlardan 40 bin doz zaten kullanılmıştı, 5 bin doz aşı da geçen gelen partiden kullanıldı." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği üzerinden de KKTC'ye 4 bin 500 doz aşının geldiğini belirten Pilli, hafta içerisinde bu aşılarının ikinci dozlarının vurulacağını ifade etti.

Pilli, "Aşıya ulaşabilirsek, nisana kadar 300 bin kişiyi aşılamayı hedefliyoruz, bunu yapabilecek güçteyiz. Şu anda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dahil 27 merkezde aşı yapabilecek kapasitedeyiz. Aşılama konusunda yerel yönetimler ve muhtarlarla da çok iyi ilişki içerisindeyiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile geçen hafta KKTC ziyareti sırasında bir araya geldiklerini hatırlatan Pilli, Türkiye'den KKTC'ye aşı gönderilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakan Pilli, "Fuat Oktay, anavatan Türkiye'nin bize aşıları göndereceğini ve aşı konusunda bir kesinti olmayacağını söyledi. Oktay, bir ay dolmadan Türkiye'den KKTC'ye tekrar aşı geleceğini teyit etti. Belli bir rakam söylemedi ancak aşıların kesintisiz olarak gelmeye devam edeceğini söyledi. Aşı konusunda sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede en büyük silahın aşı, ikincisinin ise halkın alacağı önlemler olduğunun altını çizen Pilli, halkın büyük bir çoğunluğunu aşıladıktan sonra ekonomiyi tekrardan canlandırmak üzere açılmaya gitmek istediklerini vurguladı.

Pilli, haftada 50 bin aşı yapacak kapasitede olduklarını, aşının hangi tarihlerde ve ne kadar geleceğinin önemli olduğunu vurguladı.

"NİSANDA AŞI OLANLARIN ÜLKEYE RAHATÇA GELEBİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

KKTC'de 2 haftadır alınan tam kapanma kararı ve diğer önlemler sayesinde vakaların 80'den 16'ya kadar düştüğüne dikkati çeken Pilli, bir hafta daha sürecek kısıtlamalar neticesinde durumun da daha netleşeceğini ve hükümet olarak görevlerini yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pilli, aşılamayla birlikte dünyaya ve turizme açılacaklarını belirterek, "Nisan’da Kovid-19 aşısı olan kişilerin bu ülkeye rahatça gelebilmesini sağlayacağız. Aşı olanların PCR testi ile ülkeye giriş yapmasını isteyebiliriz, öyle bir düşüncemiz var. Ülkemizin daha güvenli olması için PCR testi yapacağız ve herhangi bir ücret de talep etmeyeceğiz." dedi.



