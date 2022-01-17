Neden bazı kişilerin Covid-19’u hafif atlattığı belli oldu

2019'dan beri dünya çapında 5.5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün bazı insanlarda nasıl daha hafif geçtiğini inceleyen bilim insanları dikkat çekici ve hayati bir geni keşfetti.

Corona virüsü salgınının başından beri kamuoyunda sıklıkla bahsi geçen, “Covid-19 testi pozitif çıktı ama semptomları çok hafif” olarak duyduğumuz insanlarla ilgili yeni bir özellikle daha keşfedildi. İsveç’te yapılan bir araştırmada Covid-19’a “doğuştan bağışıklığı” olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi.

İsveç’in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, Covid-19 bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiğini duyurdu. Uzmanlar, bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini açıkladı.

“YÜZDE 20 DAHA HAFİF GEÇİRİYOR”

Uzmanlar ataları Afrika’dan gelen her 10 bireyden 8’inde bu genin bulunduğunu aktardı. Bu genin olduğu kişilerde Covid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti. Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.

İsveç’te yapılan ve Nature Genetics’te yayınlanan araştırmada her üç “beyaz Avrupalı”dan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi. Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi’nden Brent Richards, “Covid-19’a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz” dedi.