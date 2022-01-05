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“Ne antijen ne PCR sorulmuyor”

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Onkoloji servisinde tedavi gören Polis Genel Müdürü Yardımcısı Eybil Efendi, onkoloji bölümüne herkesin elini kolunu sallayarak girmesine isyan etti

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“Ne antijen ne PCR sorulmuyor”
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Polis Genel Müdürü Yardımcısı Eybil Efendi, tedavi gördüğü onkoloji servisinde gerekli hassasiyetin gösterilmediğini bu nedenle risk altında olduklarını belirterek sosyal medya hesabı üzerinden feryat etti.
Efendi’nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
“Uzunca bir süredir LDH Onkoloji bölümünde yatmaktayım.  Kemoterapi almaya başladım. Üç gün sürecek. İyi şeyler düşünmek istiyorum ancak birçok etken buna genelde engel oluyor. En önemli etken onkoloji bölümüne herkesin elini kolunu sallayarak girmesi. Ne antijen soran var ne PCR. Omikron aldı başını gidiyor Allah hepimizi korusun. Bir güvenlik görevlisi koymak çok zor bir şey değil. Çocuklarımız okula gitmek zorunda kabul ama hani tedbir çocuklarımız için hepimiz ciddi şekilde endişeliyiz. Kapı kapı oy isteyeceğinize toplanıp da bir karar üretin. Vakalar günden güne artıyor. Hade be baylar.”
 
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