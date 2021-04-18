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Muhaceret Dairesi'nde pozitif vaka

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Muhaceret Dairesi'nde pozitif vaka
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Muhaceret Dairesi’nde görevli bir personelin covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, dairenin, tedbir amaçlı, ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldığı açıklandı.

Daire’den yapılan açıklama şöyle: 

“Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda Muhaceret Dairemizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Muhaceret Dairemiz ikinci bir açıklamaya kadar kapatılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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