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Moderna’nın 3. dozu ve yeni aşısı mutasyonlara karşı etkili

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Moderna’nın 3. dozu ve yeni aşısı mutasyonlara karşı etkili

ABD’li ilaç devi Moderna’nın insanlar üzerinde yaptığı ilk çalışmalara göre deneysel yeni aşı adayının ve kullanımdaki corona virüsü aşısının üçüncü dozunun, Brezilya ve Güney Afrika’da ortaya çıkan COVID-19 mutasyonlarına karşı bağışıklığı artırdığı ortaya çıktı.

Bağışıklık güçlendirici aşılar Moderna aşısının ilk iki dozunu olmuş gönüllülere yapıldı ve aşıların deneylerde ilk ortaya çıkan corona virüsüne karşı antikorları da artırdığı gözlemlendi.

Moderna ilk verileri, mevcut aşı ve mRNA-1273.351 olarak adlandırılan, Güney Afrika mutasyonuna karşı geliştirdiği aşının 40 kişi üzerindeki denemelerinden elde etti. Moderna aynı zamanda yeni ve mevcut aşının ortak bir dozda birleştirilmesi üzerine de çalışmalar yürütüyor.

‘SONUÇLAR CESARETLENDİRİYOR’

Sonuçlar, aşının iki türünün de COVID-19’un denemelerde test edilen tüm mutasyonlarına karşı antikorları artırdığını gösterse de, yeni geliştirilen aşı Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyona karşı orijinal aşıya kıyasla daha güçlü bir koruma sağlıyor.

Moderna CEO’su Stephane Bancel yaptığı açıklamada, “Yeni veriler bağışıklık güçlendirme stratejimizin (COVID-19’un yeni mutasyonlarına karşı) koruyucu olduğuna dair güvenimizi artırarak bizi cesaretlendiriyor” dedi.

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