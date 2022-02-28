Moderna, pandeminin ne zaman biteceğini açıkladı

ABD’li ilaç üreticisi Moderna, ilk yıllık kârını bildirirken, kendisini “tek ürünlü şirket” olarak görenleri de reddetti. Şirket, aynı zamanda pandeminin ne zaman sona ereceğini ve neden aşının gerekli olduğunu açıkladı.

Moderna, pandeminin bu yıl sona ermesini beklediğini ancak insanların Covid-19 enfeksiyonlarından korumak için sonbaharda mevsimsel bir destekleyici aşıya ihtiyaç duyacağını tahmin ettiğini söyledi.

ABD’li ilaç üreticisi perşembe günü yaptığı açıklamada, mevcut Spikevax Covid-19 aşısını ve corona virüsü varyantlarına karşı mevcut aşısından daha dayanıklı koruma sağlayacağına inandığı Omicron’a özel bir güçlendiriciyle birleşen yeni bir bivalan güçlendirici geliştirdiğini söyledi.

Moderna CEO’su Stéphane Bancel Financial Times’a verdiği demeçte, tek ürünlü bir şirket olmadığına dair açıklamalar yaparken yatırımcıların, Covid-19’un endemik bir hale gelmesiyle aşı satışlarıyla ilgili endişelerine değindi.

GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR DEVAM EDECEK

Ayrıca; Moderna’nın pazara yeni ilaçlar getirebileceğini kanıtladığını ve pandeminin yarattığı acil kriz gelişmiş dünyada hafiflese bile şirketin Covid-19 güçlendirici aşıları için üretime devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Bancel, Financial Times’a verdiği bir röportajda, Covid-19 güçlendirici aşılarının muhtemelen 50 yaşın üzerindeki insanlar ve sağlık sorunları olan savunmasız insanlar için yıllık bir olay haline geleceğini söyledi.

Bancel, Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonlardaki artış ve artan aşı alımı nedeniyle Covid-19’un 2022’de endemik hale gelme olasılığının yüzde 80 olduğunu söyledi. Bancel, Moderna’nın, virüsün endemik aşamasına hazırlık olarak ABD’deki özel sektör şirketleriyle görüşmeye başladığını da belirtti.

Bancel, Novavax ve GSK-Sanofi tarafından geliştirilen ve daha geleneksel protein bazlı teknolojiye dayanan aşıların henüz ABD makamları tarafından yetkilendirilmediğini ve Moderna ve Pfizer tarafından yapılan mRNA aşılarının yerini almayacağına da dikkat çekti.