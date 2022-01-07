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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Covid taramalarını sürdürüyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullarda dün başlayan genel antijen tarama testlerinin bugün Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, denetimlerin artırıldığını belirtti.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Covid taramalarını sürdürüyor
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Bakanlık basın bürosu aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1400 kişilik öğrenci, öğretmen ve çalışana yapılması planlanan testlerin 09.00 itibarı ile okulda kurulan altı istasyonda başladığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı pandemi yetkilileri ve Okul Pandemi Kurulu üyelerinin gözetiminde yapılan çalışmada kısa süre içinde elde edilen sonuçlar okul idaresi ile anında paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, antijen testi pozitif sonuç veren veya Covid-19’la bağlantılı olabilecek semptom belirtisi gösteren öğrencilerin, ileri tetkik için PCR testleri sonuçlanana kadar velilerine teslim edildikleri kaydedildi.

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