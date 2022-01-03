Mesut Genç pozitif çıktı

Milletvekili ve UBP Milletvekili adayı Mesut Genç koronavirüse yakalandı



Bağımsız Milletvekili ve UBP Milletvekili adayı Mesut Genç, COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Genç, hastalığı semptomsuz geçirdiğini ve izole olduğunu söyledi.

Genç'in paylaşımı şöyle:

"Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak rutin her hafta yaptırdığım PCR testim maalesef dün akşam (önceki akşam) pozitif olarak sonuçlanmıştır.

Küçük çapta burun akıntısı dışında, sağlık durumum oldukça iyi olup, herhangi bir semptom belirtisi yoktur.

Diğer aile bireylerimin tamamının testi negatif çıkmıştır.

Ben ve ailem sağlık bakanlığımızın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde kendimizi izole ettik.

Ayrıca temaslılarımız dışında yakın zamanda benimle temaslı olan arkadaşların tedbir amaçlı test yapmalarını rica ediyorum.

Maalesef kötü bir yılı geride bırakırken yeni yıla da beklenmedik ölüm haberleri ve vaka sayılarının tavan yapması ile kötü başladık.

Bu bağlamda eskisinden daha çok ülkemize, halkımıza, ailemize, dostlarımıza sarılmamız, birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor.

Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunar, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl temenni ederim."

