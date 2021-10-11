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Merck, Kovid hapının acil kullanım onayı için FDA’ye başvurdu

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Merck & Co., ürettiği Kovid-19 antiviral hapın acil kullanım onayı için FDA’ye başvurdu

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Merck, Kovid hapının acil kullanım onayı için FDA’ye başvurdu
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Merck & Co. ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics LP ürettiği antiviral hap molnupiravire acil kullanım onayı almak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvurdu.

Şirketler tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, molnupiravir hapının hastaneye kaldırılmaya neden olabilecek hafif-ılımlı Kovid-19 vakalarında kullanılmasının hedeflendiği belirtildi. Merck, önümüzdeki aylarda dünyanın geri kalanında da kullanım izni almak için düzenleyici kurumlara başvuru yapacak.

Merck, ürettiği Kovid ilacının ölümleri %50 azalttığını açıklamıştı. Merck’in CEO’su Rob Davis, “Hastaneye gitmeniz gerekmiyor, aşı yaptırmak için bir merkeze gitmeniz gerekmiyor. Evde alabileceğiniz bir hap” açıklamasını yapmıştı.

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