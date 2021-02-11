Mehmetçik'te pozitif vaka sayısı 13 oldu

Mehmetçik'te hafta başından itibaren yapılan PCR testleri sonucunda 13 pozitif vaka tespit edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, daha önce 7 kişi pozitif olarak belirlenen kişilerin ardından dünkü testlerde ise 6 kişinin daha pozitif olduğunu saptandığını açıkladı.

Beldeiye Başkanı Sarıçizmeli'nin paylaşımı şöyle:

"Sevgili arkadaşlar. Dün yapılan PCR taraması sonucu Mehmetçik sakini 6 pozitif vaka tespit edilmiştir maalesef. Şu anda hastanede tedavi gören 7 pozitif arkadaşımız ile toplam 13 vakamız var. Tümü Mehmetçik’ten.

Pozitif olan arkadaşlara ulaşıldı ve şu anda evlerinde tümü izole. Temaslıları için çalışıyoruz.

Şu anda bulaş her yerde olabilir. Dolayısı ile evlerimizden çıkmamamız, maske, hijyen ve mesafe kurallarına titizlilikle uymamız son derece önemli. Zabıtalarımız tedbirlerini çok daha fazla artıracaktır.

Lütfen kendimizi ve ailemizi koruyalım. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sevgiyle kalın..."