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Mağusa ve Lefkoşa'da vakalar artıyor

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Mağusa ve Lefkoşa'da vakalar artıyor
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 8949 olup, 55'i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanırken, 48 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakalardan 22 kişi Lefkoşa, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-2 / Sulariçi- 7 / Arapahmet- 3 / Marmara- 1/ Demirhan-1 / Taşkınköy-1/ Yenişehir-1/ Haspolat-3/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-1 Göçmenköy-1
Girne - Zeytinlik-1/ Kaşgar- 3/ Girne Boğaz- 1/ Arapköy-1 / Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-1 / Dikmen-2
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez -6 / Tuzla-1/ Sakarya-3/Maraş-5 / Çanakkale- 2/ Baykal-1/ Antalyalılar Bölgesi-1/ Kaliland-1/ Kaleiçi-2 / Akdoğan-1
5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8949
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64  
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 55 
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48 
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 789.341   
Toplam Vaka Sayısı: 4724
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4185
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 513   
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83           
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 428
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
 

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Etiketler; #Pozitif vaka sayısı #yerel vaka sayısı
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