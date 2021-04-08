Mağusa bölgesinde vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i yerel 64 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 55 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 18 kişi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa-Lefkoşa Merkez-1/ Surlariçi-9 / Gönyeli-2 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1
Girne - Girne Merkez-2/ Ozanköy-1/ Dikmen-1/ Pınarbaşı -1/ Çatalköy-2/ Alsancak-1/ Aşağı Girne-1 / Boğazköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez -9 / Tuzla-1/ Çanakkale- 1 / Sakarya-6/ Maraş-1/ Kaliland-1/ Baykal-1/Mutluyaka-2 / Gülseren- 2 / Dumlupınar-2
İskele- Yeşilköy-1
8 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8023
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 55
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 805. 615
Toplam Vaka Sayısı: 4876
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4238
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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