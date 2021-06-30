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Mağaza ve market çalışanları yarından itibaren aşı yaptırabilecek

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Mağaza ve market çalışanları yarından itibaren aşı yaptırabilecek
Sağlık Bakanlığı, market ve perakende satış yapan mağaza çalışanlarının yarından itibaren tek doz olarak uygulanan Johnson &Johnson aşısını yaptırabileceklerini duyurdu.
Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, aşı yaptırılabilecek merkezler ve saatler şöyle:
Lefkoşa 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Hafta arası-08.30-14.30 ( Hafta sonu 08.30-18.00) 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi - Hafta arası( 08.00-17.00) 
Girne 
Özyalçın Aşı Merkezi- Hafta arası ( 09.00-14.00 ) 
Suat Günsel Hastanesi- Hafta arası ( 08.00 -17.00) 
Gazimağusa 
Mağusa Devlet Hastanesi- Hafta arası ( 09.00- 17.00) 
Maraş Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00) 
İskele Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00) 
Güzelyurt 
Cengiz Topel Hastanesi - Hafta arası ( 09.00-13.30)
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