Lefkoşa'da vaka patlaması sürüyor



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.630 olup, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlanmış,118 kişi taburcu edilmiştir.



2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır.



76 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-4/ Kanlıköy-1/Alayköy-1/ Çağlayan-3/ Göçmenköy-3/ Marmara-4 /Minareliköy-1/ Akıncılar-1/ Haspolat-3/ Hamitköy-5/ Taşkınköy-4/ Değirmenlik-1/ Surlariçi-11/ Köşklüçiftlik-4/ Kızılbaş-2/ K.Kaymaklı-7/ Yenişehir-6/ Meriç-2



Girne



Girne Merkez-16/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-3/ Boğazköy-1/ Ağırdağ-2/ Alsancak-7/ Çatalköy-1/ Kaşgar-3 / Esentepe-1/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Karakum-2/ Ozanköy-2



Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-10 / Mallıdağ- 1/ Sakarya-1/ Baykal-1/ Canbulat-1/ Dumlupınar-1/ Paşaköy-1/

İskele



Boğaz-1/ Bafra-2



Güzelyurt



Güzelyurt Merkez-2/ Kalkanlı-3/ Mevlevi-1



Lefke



Lefke Merkez-1/ Doğancı-1



25 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.630



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 173



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22



Yerel Vaka Sayısı: 149



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 118



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .357.643



Toplam Vaka Sayısı: 15.496



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.187



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2258



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1998



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 137



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 51



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5032



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3498



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.892