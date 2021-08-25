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Lefkoşa'da vaka patlaması sürüyor

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Lefkoşa'da vaka patlaması sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.630 olup, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlanmış,118 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır. 

76 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-4/ Kanlıköy-1/Alayköy-1/ Çağlayan-3/ Göçmenköy-3/ Marmara-4 /Minareliköy-1/ Akıncılar-1/ Haspolat-3/ Hamitköy-5/ Taşkınköy-4/ Değirmenlik-1/ Surlariçi-11/ Köşklüçiftlik-4/ Kızılbaş-2/ K.Kaymaklı-7/ Yenişehir-6/ Meriç-2 

Girne 

Girne Merkez-16/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-3/ Boğazköy-1/ Ağırdağ-2/ Alsancak-7/ Çatalköy-1/ Kaşgar-3 / Esentepe-1/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Karakum-2/ Ozanköy-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-10 / Mallıdağ- 1/ Sakarya-1/ Baykal-1/ Canbulat-1/ Dumlupınar-1/ Paşaköy-1/ 
İskele 

Boğaz-1/ Bafra-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2/ Kalkanlı-3/ Mevlevi-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1 

25 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.630     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 173    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22  

Yerel Vaka Sayısı: 149 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 118 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .357.643 

Toplam Vaka Sayısı: 15.496 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.187  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2258 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1998  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 137  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 51     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5032    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3498 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.892
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