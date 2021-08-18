Lefkoşa'da vaka patlaması sürüyor

Sağlı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.103 olup, 152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 242 kişi taburcu edilmiştir.



7 kişi yurt dışından hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır.



70 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 7 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-16/ Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4/ Yenişehir-1/ Çağlayan-1/ Metehan-3/ Demirhan-2/ Dereboyu-1/ Arapahmet-2/ Değirmenlik-1/ Gelibolu-1/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Haspolat-8/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-8/ Meriç-1 / Akıncılar-1



Girne



Girne Merkez-16/ Alsancak-3/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-2/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-2/ Esentepe-1/ Karakum-3/ Çatalköy-1/ Lapta-3



Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Kaliland-1/ Anadolu-1/ Geçitkale-1/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Karakol-2/ Görneç-1/ Çanakkale-4/ Vadili-1/ Yeniboğaziçi-1



İskele



İskele Merkez-1 / Kuzucuk-1/ Dipkarpaz-3



Güzelyurt



Güzelyurt Merkez-5/ Aydınköy-1/ Akçay-1



Lefke



Taşpınar Köyü-1/ Doğancı-1/ Yeşilırmak-1



18 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.103



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18



Yerel Vaka Sayısı: 152



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 242



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.235.365



Toplam Vaka Sayısı: 14.244



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.284



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1681



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3363



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 574

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 327



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3030



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.287