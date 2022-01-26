Lefkoşa'da pozitif vaka sayısı yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 586 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 307 kişisi Lefkoşa, 123 kişisi Girne, 131 kişisi Gazimağusa, 31 kişisi Güzelyurt, 30 kişisi İskele, 24 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.519

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 646

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 646

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.295.228

Toplam Vaka Sayısı: 52.323

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.107

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5053

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4994

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 165

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1551

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 452

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469