Lefkoşa'da pozitif vaka sayısı yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 586 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 307 kişisi Lefkoşa, 123 kişisi Girne, 131 kişisi Gazimağusa, 31 kişisi Güzelyurt, 30 kişisi İskele, 24 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.519
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 646
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 646
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.295.228
Toplam Vaka Sayısı: 52.323
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.107
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5053
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4994
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 165
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1551
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 452
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469
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