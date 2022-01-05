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Lefkoşa ve Mağusa'da pozitif vakalar patladı

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Lefkoşa ve Mağusa'da pozitif vakalar patladı
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 22.824 olup, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 229 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 357 kişisi Lefkoşa, 107 kişisi Girne, 222 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.824
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 720
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 720
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 229
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.820.703
Toplam Vaka Sayısı: 38.370
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.842
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4387
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :4318
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3719
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 732
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371
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