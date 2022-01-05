Lefkoşa ve Mağusa'da pozitif vakalar patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 22.824 olup, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 229 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 357 kişisi Lefkoşa, 107 kişisi Girne, 222 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

5 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.824

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 720

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 720

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 229

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.820.703

Toplam Vaka Sayısı: 38.370

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.842

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4387

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :4318

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3719

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 732

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371