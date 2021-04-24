Lefkoşa ve Girne'de pozitif vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 7336 olup, 60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlanırken, 31 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelirken, 11 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 60 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 22 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 20 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-4 / Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Gönyeli-5/ Haspolat-2/ Hamitköy-3/ Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1

Girne - Girne Merkez-10 / Alsancak-4/ Boğaz-1 / Taşkent-1 / Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Çanakkale-1 / Larnaka Yolu-1/ Mormenekşe-1 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-4 / Tuzla-1

Güzelyurt Akçay -1

Lefke Lefke Merkez-2

24 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7336

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 60

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 933. 711

Toplam Vaka Sayısı: 5954

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5130

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 795

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 684

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 36

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1247

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 417