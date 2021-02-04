Lefkoşa Fuar Alanı’nda yaptırdığı test pozitif çıktı

Lefkoşa sakini Seyhan Yıldırımbora isimli vatandaşımız bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Fuar alanı’nda yaptırdığı PCR testi sonucunda pozitif olduğunu öğrendiğini açıklayarak şu anda Covid 19 teşhisi ile hastanede olduğunu duyurdu.

Seyhan Yıldırımbora’nın paylaşımı şöyle:

Merhaba

Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar alanına gidip pcr testi yaptırdım.

Sonucu pozitif çıktı suan Covid 19 teşhisi ile hastanedeyim. Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım. Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımın listesini verdim. Unuttuklarım olabilir benimle 10 dakikadan fazla ayni ortamda olanların lütfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versinler lütfen.

Sağlıkla kalın...

