Lefkoşa Devlet Hastanesi hemşiresi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan hemşirelerden birinin 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıktığını açıkladı.
Bakanlık hemşirenin tedavisine başlandığını ayrıca temaslı takibi yapıldığını da duyurdu.
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