banner583
banner590
33 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
47 0
 
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
banner529
banner570

Lefkoşa Devlet Hastanesi hemşiresi pozitif çıktı

banner476

Lefkoşa Devlet Hastanesi hemşiresi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan hemşirelerden birinin 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıktığını açıkladı.
Bakanlık hemşirenin tedavisine başlandığını ayrıca temaslı takibi yapıldığını da duyurdu.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.