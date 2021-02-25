Lefkoşa Devlet Hastanesi hemşiresi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan hemşirelerden birinin 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık hemşirenin tedavisine başlandığını ayrıca temaslı takibi yapıldığını da duyurdu.