Lefkoşa'da yerel vakalar azalmıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9186 olup, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlanırken, 46 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 23 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 16 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-1 /Hamitköy-2 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Alayköy-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Gönyeli-4

Girne -Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1

Gazimağusa Geçitkale-1 / Maraş-1

İskele Makenzi Caddesi-2

10 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9186

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.067.227

Toplam Vaka Sayısı: 6717

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6167

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 450

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 58

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1090

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2549

