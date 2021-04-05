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Lefkoşa'da yerel vaka sayısı patladı

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Lefkoşa'da yerel vaka sayısı patladı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 8385 olup, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlanırken, 38 kişi taburcu edildi. 
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakaların 42 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Girne, 2 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa-Lefkoşa Merkez-8 / Sulariçi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2
Girne - Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Dikmen-1
Gazimağusa- Gazimağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1
5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 64
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392
Toplam Vaka Sayısı: 4628
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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