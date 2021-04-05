Lefkoşa'da yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 8385 olup, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlanırken, 38 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakaların 42 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Girne, 2 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa-Lefkoşa Merkez-8 / Sulariçi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2
Girne - Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Dikmen-1
Gazimağusa- Gazimağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1
5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 64
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392
Toplam Vaka Sayısı: 4628
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.