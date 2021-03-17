Lefkoşa'da yerel vaka sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 6405 olup, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanırken, 19 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 4 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 4 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 29 kişi ise yerel vaka.
Yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi ise Güzelyurt Bölgesi'nden. Vakaların bölgelere göre dağılımı ise:
Lefkoşa Merkez-4 / Sulariçi-5 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2 / Göçmenköy-1
Girne Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-4/ Boğazköy-2 / Lapta-1 Gazimağusa Ulukışla-3
Güzelyurt Güzelyurt merkez-1
17 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6405
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:4
Yerel Vaka Sayısı: 29
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 645.513
Toplam Vaka Sayısı: 3913
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3509
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 380
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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