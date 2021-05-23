Lefkoşa'da yeni vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6718 olup, 21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlanırken, 38 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 21 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne,1 kişi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa K.Kaymaklı-2 / Göçmenköy-1/ Hamitköy-1 / Kızılay-2 / Surlariçi-3 / Haspolat-2/ Ortaköy-3

Girne - Girne Merkez- 5 / Karaoğlanoğlu-1

Güzelyurt Aydınköy-1

23 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6718

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 159. 208

Toplam Vaka Sayısı: 7087

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6750

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 304

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 276

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 115

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 93

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1373

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5415