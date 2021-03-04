Lefkoşa'da yeni vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21'i yerel 29 pozitif vakaya rastlanırken, 32 kişi taburcu edildiği belitildi.

Pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları ve 21 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Pozitif vakalardan 20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Ortaköy- 1 / Göcmenköy- 1 / Gönyeli -2 / K.Kaymaklı-1 / Sulariçi-1 / Hamitköy-5 Haspolat-9

Girne Girne Merkez -1 / Girne Boğaz - 1 / Alsancak- 2

Gazimağusa Vadili -1

4 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5276

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 29

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 566. 798

Toplam Vaka Sayısı: 3547

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3119

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 404

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1