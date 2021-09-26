Lefkoşa'da vakalar artıyor

Ülkemizdeson 24 saatte yapılan test sayısı 17.732 olup, 54’ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 111 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi yurt dışından gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 54 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582
Toplam Vaka Sayısı: 19.239
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.