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Lefkoşa'da vakalar artıyor

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Lefkoşa'da vakalar artıyor
Ülkemizdeson 24 saatte yapılan test sayısı 17.732  olup, 54’ü  yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 111 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi yurt dışından gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 54 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582
Toplam Vaka Sayısı: 19.239
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
 
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