Lefkoşa'da vaka sayısında yükseliş hız kesmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 983 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 340 kişisi Lefkoşa, 155 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 28 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.300
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 711
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 711
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 983
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.911.696
Toplam Vaka Sayısı: 41.702
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 35.909
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5650
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5582
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 498
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6426 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107846
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