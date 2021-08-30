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Lefkoşa'da vaka sayısı gerilemiyor

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Lefkoşa'da vaka sayısı gerilemiyor
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.507 olup, 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 111kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 58 kişisi Lefkoşa, 26 kişisi Girne, 21 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
30 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.507
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29
Yerel Vaka Sayısı: 111
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 89
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .432.851
Toplam Vaka Sayısı: 16.287
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.942
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2284
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 2022
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 61
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 542
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