Lefkoşa'da vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.507 olup, 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 111kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 58 kişisi Lefkoşa, 26 kişisi Girne, 21 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.507

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29

Yerel Vaka Sayısı: 111

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 89

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .432.851

Toplam Vaka Sayısı: 16.287

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.942

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2284

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 2022

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 61

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 542