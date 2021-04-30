Lefkoşa'da vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 9750 olup, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlanırken, 90 kişi ise taburcu edildi. 5 kişi hava yolu hava ile ülkeye gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadıylar. 30 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'nden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1/ Hamitköy-2 / K.Kaymaklı-8
Girne Girne Merkez-4 / Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-2/ Çatalköy-2 / Alsancak-1
Gazimağusa - Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-4
30 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9750
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 30
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 985. 997
Toplam Vaka Sayısı: 6282
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5558
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 693
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 575
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 292
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 71
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 914
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1336
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